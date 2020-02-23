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Vücudumuza öyle şeyler yapıyor ki... Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Türk kahvaltısında yer alan çay-simit ya da çay-poğaça ikililerinin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı. Poğaça, bir tür çörek. Etimoloji İtalyancada "külde pişmiş küçük hamur işi" anlamına gelen focaccia kelimesinden Türkçeye geçmiştir. İlknur Haydaroğlu'nun 2009 yılında yayınlamış olduğu Osmanlı Saray Mutfağından Notlar kitabında Sultan III. Murat döneminden poğaçanın önemli konuklar için hazırlandığı, sofralarda yer aldığını ve bohça olarak adlandırdığını bildirmektedir.

23.02.2020 16:12 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





