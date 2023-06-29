Bağırsakları tıkaç gibi tıkıyor! 4 besini kurban etiyle birlikte tüketmeyin! Uzmanlardan kritik açıklama!

Kurban eti yerken bu besinleri sakın tüketmeyin! Uzmanlardan açıklama geldi! Bağırsaklarınızı tıkaç gibi tıkayacak. Sindirim sisteminizin rahat çalışması ve kurban eti yedikten sonra hazımsızlık çekmemek için bu besinleri tüketmemeniz gerekiyor. İşte kurban eti ile birlikte tüketilmemesi gereken besinler...