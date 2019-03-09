Bu ürünlere dikkat! Son kullanma tarihi geçmiş olsa bile...
Uzmanlar gıda alışverişi sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmemizi, sağlığımız açısından son kullanma tarihi kontrolünün büyük önem taşıdığını belirtiyorlar. Fakat bazı ürünlerr son kullanma tarihi işlemiyor. Son kullanma tarihi geçtikten sonra bazı ürünleri gönük rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Aman dikkat! Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları asla kullanmayın. İşte son kullanma tarihi geçse dahi tüketebileceğini ürünler.
Gıda alışverişi yaparken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri ambalaj üzerindeki son kullanma tarihidir. Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Evet bazı gıdalar için bu doğru olmasına doğru. Ancak bazı besinleri son kullanma tarihi geçtikten sonra da tüketebilirsiniz. İşte son kullanm tarihi geçtikten sonra da tüketebileceğiniz o besinler.
Kuru makarna
Uzmanlar, paketi açılmamış kuru makarnanın üzerindeki son tüketim tarihinden sonraki 2 yıl içinde güvenle yenebileceğini belirtiyor. Ancak taze makarna aldıysanız, son tüketim tarihinden sonra en fazla 5 gün içinde tüketmeye çalışın. Hemen yemeyecekseniz taze makarnayı dondurucuya kaldırın. Bu durumda 6 ila 8 ay güvenle tüketebilirsiniz. Pişmiş makarna ise buzdolabında 7 gün, dondurucuda ise 6 ila 8 ay dayanabilir.
Çiğ et ve tavuk
Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.