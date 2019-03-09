Bu ürünlere dikkat! Son kullanma tarihi geçmiş olsa bile...

Gıda alışverişi yaparken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri ambalaj üzerindeki son kullanma tarihidir. Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Evet bazı gıdalar için bu doğru olmasına doğru. Ancak bazı besinleri son kullanma tarihi geçtikten sonra da tüketebilirsiniz. İşte son kullanm tarihi geçtikten sonra da tüketebileceğiniz o besinler.