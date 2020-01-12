Astımı olanlar dikkat! Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken 10 kış kuralı
Kış aylarında sık görülen ve bazen salgınlara yol açan gribal üst solunum yolu enfeksiyonları astım ataklarının en bilinen ve en sık görülen tetikleyicilerinden. Uzmanlar, gribal enfeksiyonların özellikle tedavisi yetersiz ve düzenli ilaç kullanmayan astım hastalarında hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşan şiddetli astım ataklarına yol açtığı uyarısında bulunuyor. Astım, tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7'sinde, her 100 çocuktan 13-15'inde görülmektedir. Astım, er yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen, kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen kronik bir hastalıktır. Astım hastaları kış aylarında daha fazla sıkıntı yaşıyorlar çünkü soğuk hava astımlı hastalarda hava yollarının aniden daralmasına yol açıyor. Peki soğuk havalarda astım hastaları ne yapmalı? İşte uzmanından soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken 10 kış kuralı...
GRİBAL ENFEKSİYONLAR
Kış aylarında sık görülen ve bazen salgınlara yol açan gribal üst solunum yolu enfeksiyonları astım ataklarının en bilinen ve en sık görülen tetikleyicilerinden. Uzmanlar enfeksiyonların özellikle tedavisi yetersiz ve düzenli ilaç kullanmayan astım hastalarında hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşan şiddetli astım ataklarına yol açtığı uyarısında bulunuyor. "Bu nedenle astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler her yıl sonbaharda grip aşısı yaptırmalı" diyen uzmanlar, diğer önerilerini şöyle sıralıyor:
"Astım hastalarının salgın dönemlerinde toplu ulaşım ve kapalı alışveriş merkezleri gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu mekanlardan da mümkün olduğunca uzak durmaları çok önemli. Salgının büyük boyutlara ulaştığı dönemlerde maske kullanmaları ve sık sık el yıkamaları da viral enfeksiyonlardan, dolayısıyla astım ataklarından korunmalarında etkili oluyor"
SOĞUK VE KURU HAVA
Kış aylarında havaların soğuması, ısıya duyarlı bazı astım hastalarında öksürüğe ve astım ataklarına neden olabiliyor. Özellikle kuru ve soğuk havada dış ortamda yapılan spor, hatta bazen sabah ve akşam soğuk havada hafif hızlı yürümek bile bronş duvarlarındaki soğuma ile kurumaya bağlı olarak astım semptomlarını tetikleyebiliyor, 'egzersiz astımı' denilen tabloya yol açabiliyor.
Uzmanlar bu sorunu önlemek için astım hastalarının kışın kapalı ve sıcak ortamlarda egzersiz yapmaları gerektiğini belirterek, "Ayrıca doğrudan egzersize başlanmamalı ve egzersiz öncesinde ısınma hareketleri ihmal edilmemeli" diyor. Astım hastalarının ayrıca özellikle kuru soğuk havalarda, sabah ve akşam yürürken soludukları havayı ısıtmak ve nemlendirmek için yüzlerini atkıyla örtmeleri gerektiği uyarısında bulunuluyor.
HAVA KİRLİLİĞİ
Kışın sobaların ve kaloriferlerin yanmasıyla dış ile iç ortamdaki hava kirliliği artıyor. Havadaki toksik gazlar ve partikül sayısının çoğalması astım hastalarını olumsuz etkileyerek şikayetlerinin artmasına ve astım ataklarına yol açıyor. Prof. Dr. Serhat Çelikel önlem olarak kış aylarında hava kirliliği olan bölgelerde hastaların ilaç dozlarının doktorlar tarafından genellikle artırıldığını belirterek, "Hava kirliliği sabah erken saatlerde ve akşam üstü daha belirgin olduğu için mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmamalı, iş ve okul nedeniyle çıkmak zorunda kalınıyorsa atkı veya maske ile maruziyet azaltılmalı" diyor.