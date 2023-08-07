Aklınızdan bile geçirmeyin! Buzdolabına koyduğu o besin eceli oldu! Adeta zehre dönüşüyor!

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan buzdolapları, besinlerimizi taze ve güvenli bir şekilde saklamamıza yardımcı olur. Ancak, bazı besinlerin yanlışlıkla buzdolabına konulması, sağlığınızı riske atabilir. Buzdolabına koyduğunuz bazı besinler zehre dönüşebilir! Sağlığınızı riske atmadan gıdalarınızı doğru şekilde saklamak için uzmanlardan peş peşe tavsiye yağıyor. Günlük hayatımızda besinlerin taze kalmasını sağlamak için en sık başvurduğumuz yer olan buzdolapları, aslında bazı gıdaların düşmanı olabilir. Sakın bu besinleri buzdolabına koymayın....
Uzmanlar, bazı besinlerin buzdolabına koyulduğunda vitamin değerlerini kaybederek zehre dönüşebileceğine dikkat çekiyor.
Her yıl yüzlerce gıda zehirlenmesi vakasının yaşandığı bu konuda yapılan araştırmalar, dikkatli olmamız gereken bazı gıdaları gün yüzüne çıkarıyor.
Son günlerde, bir kadının buzdolabına koyduğu patatesi tüketmesi sonucu yaşadığı zehirlenme olayı, uzmanları harekete geçirdi.