Estetiksiz gençleşme garantili yöntem! Botoks yaptırmadan Seda Sayan gibi olun! Yüz ve boynu gerim gerim geriyor! İşte 2 tüyo...

Yüz ve boyun bölgesinde oluşan sarkmalar, özellikle kadınlar için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bir çok kişi Plastik cerrahi uzmanlarına yüksek ücretler ödenerek bu sorundan kurtulmaya çalışıyor. Ancak evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle de bu sarkmalardan kurtulmanın mümkün olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış durumda. Cilt bakımı, egzersiz ve doğru beslenme gibi basit ancak etkili yöntemlerle yüz ve boyundaki sarkmalara karşı mücadele edebilirsiniz. İşte uzmanların önerdiği bazı tüyolar...
Genç ve canlı bir görünüm için doğal yöntemlerle yüz ve boyun sarkmalarından kurtulabilirsiniz. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin son araştırmasına göre, milyonlarca kadın yüz ve boyun sarkmalarından kurtulmak amacıyla cerrahi ve cerrahi olmayan kozmetik yöntemlere başvuruyor. Ancak buna hiç gerek yok. Günümüzde doğal yöntemlerle de genç ve canlı bir görünüm elde etmek mümkün hale geldi. İşte size cildinizdeki sarkmaları hafifletmek için basit ve etkili tüyolar...
ŞEKERİ BIRAKIN GENÇLEŞİN
Şekerin sağlık açısından zararlarını bilmeyen yok. Şeker aynı zamanda ciltte kusurlara da yol açıyor.
Düzenli şeker tüketimi, sindirim sistemimizde glikasyon adı verilen ve AGE'lerle sonuçlanan bir süreci başlatır. Bu AGE'ler, vücudunuzun ürettiği (cildimizi sıkı tutan protein olan) kolajeni olması gerekenden daha hızlı parçalar ve gerektiği kadar düzenli bir şekilde yeniden üretilmesini engeller.