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Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Yaz geliyor gelmesine ama pek çok kişini kabusu da hortluyor: 'fazla kilolar' Kışın aldığımzı kilolar, yaz için başımıza büyük dert. Spor salonları doldu taştı bile. Tabi spor zayıflamak için yeterli mi? Tabi ki hayır! Ayrıca yediklerinize, içtiklerinize etmek , zayıflamaya yardımcı olan besinleri tercih etmek gerekiyor. Dünyaca ünlü Time dergisi kilo vermeye yardımcı olan besinleri sıraladı. İşte o 25 besin.

20.05.2019 12:22 - Son Güncelleme: 20.05.2019 12:32
Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Dünyaca ünlü Time dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan '25 süper gıda'yı açıkladı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...

Muz

Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Mercimek

Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Nohut

Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Siyah fasulye

Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Yaban mersini

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