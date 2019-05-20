Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Yaz geliyor gelmesine ama pek çok kişini kabusu da hortluyor: 'fazla kilolar' Kışın aldığımzı kilolar, yaz için başımıza büyük dert. Spor salonları doldu taştı bile. Tabi spor zayıflamak için yeterli mi? Tabi ki hayır! Ayrıca yediklerinize, içtiklerinize etmek , zayıflamaya yardımcı olan besinleri tercih etmek gerekiyor. Dünyaca ünlü Time dergisi kilo vermeye yardımcı olan besinleri sıraladı. İşte o 25 besin.

20.05.2019 12:22 - Son Güncelleme: 20.05.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





