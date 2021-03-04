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Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

Tükettiğimiz besinler, hava, stres ve bunlar gibi pek çok etken vücudumuzda, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ağır metaller temizleyen ve kan pıhtılarına neden oluyor. Bu ağır metaller ve kan pıhtıları sağlığımızı zedeliyor, yaşam standartımızı düşürüyor bu yüzden onlardan arınmak şart. Bu arınmanın en temel kuralı su içmek. Peki ya sonrası? Doğal arındırma, biriken toksinleri ve atık maddeleri vücuttan atarak sağlıklı ve yenilenmiş olmanı sağlar. Vücudunu arındırmak için, belirli arındırma ritüellerinden basit beslenme ve yaşam tarzı tercihlerine kadar kullanabileceğin birçok doğal yöntem vardır. Biz haberimizde vücudumuzu temizleyen besinlerde bahsedeceğiz. İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek...

04.03.2021 08:41 - Son Güncelleme: 04.03.2021 08:41
Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

AVOKADO
Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır. Böylelikle kolesterolü düşürür ve kan damarlarını genişletir.

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Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

Ayrıca avokado, karaciğerin sentetik kimyasalları detoksifiye etmesine yani arınmasına yardımcı olurken, en az 30 farklı kanserojeni engelleyen glutatyon adı verilen bir besin içerir.

Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

Böylelikle bu meyve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalığı ve felç riskini önleyen besin içeriklerine sahiptir.

Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

LAHANA TURŞUSU
Lahana turşusu vücuttaki toksinleri giderir ve daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten "önceden sindirildiği" için sindirim sistemimiz tarafından kolayca işlenir.

Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

Lahana turşusu probiyotiktir ve lif bakımından zengindir. Şişkinliği önler, daha düz bir karına ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. Böylece daha temiz bir cilde yol açar.