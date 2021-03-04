Bunu yiyen yeni doğmuş gibi oluyor! Vücudu doğal yollarla tertemiz yapıyor

Tükettiğimiz besinler, hava, stres ve bunlar gibi pek çok etken vücudumuzda, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ağır metaller temizleyen ve kan pıhtılarına neden oluyor. Bu ağır metaller ve kan pıhtıları sağlığımızı zedeliyor, yaşam standartımızı düşürüyor bu yüzden onlardan arınmak şart. Bu arınmanın en temel kuralı su içmek. Peki ya sonrası? Doğal arındırma, biriken toksinleri ve atık maddeleri vücuttan atarak sağlıklı ve yenilenmiş olmanı sağlar. Vücudunu arındırmak için, belirli arındırma ritüellerinden basit beslenme ve yaşam tarzı tercihlerine kadar kullanabileceğin birçok doğal yöntem vardır. Biz haberimizde vücudumuzu temizleyen besinlerde bahsedeceğiz. İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek...

04.03.2021 08:41 - Son Güncelleme: 04.03.2021 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





