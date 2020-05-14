Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...