RAMAZAN İMSAKİYE
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Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

Şehir hayatının, iş hayatının ve pek çok faktörün insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Olumsuzluklar, yoğunluk yüzlerin asılmasında önemli bir faktör olabiliyor. Peki vücudunuzun sağlığı için tükettiğiniz besinlerin yüzünüzü de güldüreceğini biliyor muydunuz? Bazı besinler, içerdikleri serotonin gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler stresi azaltıyor ancak kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tüketiminde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

14.05.2020 10:02 - Son Güncelleme: 14.05.2020 10:02
Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

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Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır.

Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

Bunu yiyen mutluluk saçıyor! Bilim insanları tek tek sıraladı... İşte serotonin ve dopamin içeren besinler

Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

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