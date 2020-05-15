RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Öte yandan bilim insanlarının yeni keşfi hayli şaşırtan cinsten. Çünkü kelliğin devası bakın nereden geçiyor.

15.05.2020 09:57 - Son Güncelleme: 15.05.2020 09:57
Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin patates kızartması yağında kullandığı bir maddenin saç kökü üretimini arttırdığı ortaya çıktı.

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Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

KIZARTMA YAĞI İÇİNDE YER ALAN...

Japonya'da yer alan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kızartma yağı içinde yer alan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde kelliği önlüyor.

Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.

Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

Çeşitli testler sonucunda laboratuvar ortamında birden fazla saç kökünü ortaya çıkartan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde asıl olarak patates kızartması yağlarının köpürmesini önlemek için kullanılıyor.

Bilim insanlarının yeni keşfi! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

KELLİĞİ ÖNLEYEN BESİNLER

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

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