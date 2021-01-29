Bunu günde 1 kaşık yemek bile sizi kanserden korur! Evlerden eksik etmeyin
Kanser çağın vebası. Kanserler, genellikle sürekli ve hızlı büyüyen tümörlerdir. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi gecikmiş kanserler öldürücüdür. Bunun için de modern tıpın yanı sıra tükettiğimiz besinlerden de destek almamız şart. Uzmanların açıklamalarına göre,bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda oldukça etkili. Kanserin oluşmasına engel olan bu besinler aynı zamanda vücut direncini de artırıyor. İşte her gün tüketildiğinde kansere direnç oluşmasına faydalı o besinler.
Çağın en korkulan hastalıklarından biri olan kanserden korunmak mümkün. Uzmanların açıklamalarına göre,bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda oldukça etkili. Kanserin oluşmasına engel olan bu besinler aynı zamanda vücut direncini de artırıyor. İşte her gün yenildiğinde sayısız fayda sağlayan süper besinler...
Yedikleriniz, kalp hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve kanser gibi kronik hastalıklara sebep olarak sağlığınızı büyük ölçüde etkiler.
Uzmanlara göre; özellikle kanser gelişimi, yediğiniz yiyeceklerden ciddi anlamda etkileniyor. Healthline.com'da yer alan habere göre; çoğu gıda, kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek faydalı bileşikler içerir. Bazı yiyeceklerin daha fazla tüketilmesinin, hastalık riskini düşürdüğünü gösteren birkaç çalışma da mevcut.