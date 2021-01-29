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Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Hücre bölünmesi; hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz birtakım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Adlarını duyunca bile çok şaşıracağınız, kendisi basit ama sahip olduğu özellikleri bir o kadar muhteşem olan 5 süper gıdayı öğrenmeye hazır mısınız?

29.01.2021 08:44 - Son Güncelleme: 29.01.2021 08:44
Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Su teresi
Enerji deposu olarak gösterilen meyve ve sebzeler arasında zirvedeki isim açıklandı: Su teresi.

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Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Yapılan çalışmalarda 47 meyve ve sebze incelendi ve besleyicilik açısından da en yüksek biyoyararlanıma sahip besin su teresi çıktı.

Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Su teresi; A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir.

Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Uzmanlar su teresinin, lahananın sahip olduğu faydaların pabucunu bile dama atacağını söylüyor.

Belki çoğumuz görmedik bile ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Faydası olmayan şey yok

Bu arada Trakya bölgesinde çok yaygın olan su teresi bildiğimiz tereden farklıdır. Pek çok kişi su içerisinde yetişen bu bitkinin toprakta yetişen tereden çok daha lezzetli olduğunu dile getiriyor. Sırf bunun için bile denemeye değer!