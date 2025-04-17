Kan grubunuz zeka seviyenizi ele veriyor! Hangi kan grupları daha zeki? İşte cevabı

Kan gruplarının sadece fiziksel değil, kişilik özellikleri üzerinde de etkili olabileceği uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bazı görüşlere göre kan grubu, kişinin zeka seviyesi ve karakter yapısıyla da bağlantılı olabileceğini ön görüyor. Bilimsel olarak netleşmiş olmasa da, bu konuda yapılmış bazı araştırmalar dikkat çekiyor. Peki kan grubu kişilik özelliklerini etkiler mi? İşte konuya dair bilgiler…
Kan grubu ve bilişsel gerileme riski
Scientific American'da yer alan bilgilere göre, University of Vermont'tan Dr. Mary Cushman liderliğinde yürütülen ve 30.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışmada, AB kan grubuna sahip bireylerin yaşlandıkça bilişsel gerileme riskinin diğer kan gruplarına göre %82 daha yüksek olduğu bulundu. Bu çalışma, AB kan grubunun nadir olmasına rağmen, bilişsel işlevlerde belirgin bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.
Kan grubu zeka seviyesini gösterir mi?
Times of India'da yer alan bilgiye göre kişinin kan grubuna göre karakter analizini ifade eden bir kavramdır. Bu yaklaşım, 1930'lu yıllarda Japon akademisyen Tokeji Furukawa'nın yayımladığı bir makale ile dikkat çekmeye başladı. Furukawa, her kan grubunun kendine özgü kişilik özellikleri barındırdığını savunarak bu düşüncenin Japonya'da yaygınlaşmasına öncülük etti. O günden bu yana Ketsueki-gata, özellikle Japon kültüründe kişilik tahlili yaparken sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi.
İşte kan gruplarının özellikleri
Bilgiler, Japon profesör Tokeji Furukawa'nın 1930'larda ortaya attığı Ketsueki-gata teorisine dayanıyor. Bu çalışma bilimsel açıdan kesinliği kanıtlanmış olmasa da özellikle Japonya'da oldukça popülerdir.
A kan grubu kişiliği
🔸A grubu bireyler duygularını derin yaşayan, çevresine karşı duyarlı insanlardır.
🔸Organizasyon ve planlama onların işidir.
🔸A grubu kişiler, çevrelerine karşı son derece sadıktır. Dostluklarında güvenilir ve destekleyici bir yapıya sahiptirler.
🔸Toplum kurallarına ve görgüye önem verirler. Kuralları çiğnemekten hoşlanmaz, sosyal normlara uygun davranmaya özen gösterirler.
🔸A grubu insanları kortizol seviyeleri yüksek olduğu için stresle kolay başa çıkamazlar. Bu da onları zaman zaman gergin ve kaygılı hale getirebilir.
🔸Sorumluluk sahibi, sabırlı ve öz disiplinli olmaları sayesinde iş yaşamında da başarılı olurlar.
B kan grubu kişiliği
🔸B grubu kişiler yaratıcıdır ve hızlı bir şekilde karar alabilirler. Yaptıkları işlere tam anlamıyla odaklanarak kendilerini adarlar.
🔸Emir almaktan hoşlanmazlar ve kendi yolunda gitmeyi tercih ederler. Özgürlüklerine düşkün, bağımsız bir yapıya sahiptirler.
🔸Başkalarına karşı anlayışlı ve empatik bir yaklaşım sergilerler. İyi, güvenilir ve sadık arkadaşlar olurlar.
AB kan grubu kişiliği:
🔸AB kan grubu kişileri, A ve B kişilik özelliklerinin karışımına sahiptir.
🔸Hem utangaç hem de dışa dönük olabilen ikili kişiliklere sahip olabilirler.
🔸Gerçek kişiliklerini genellikle saklarlar, bu nedenle onları çözmek zordur.
🔸Dünyanın en nadir kan grubuna sahip kişilerdir.
🔸Stresle başa çıkmada zayıftırlar.
🔸Olağanüstü analitik ve mantıksal becerilere sahiptirler.
🔸Sosyal ortamlarda sıkıcı anlar yaşamazlar.
O kan grubu kişiliği
🔸Cesur, dışa dönük ve girişkendir.
🔸Yüksek standartlar belirler ve bunlara ulaşmak için çaba gösterir.
🔸Mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir.
🔸Küçük şeylerden rahatsız olmazlar, bu da onları bazen bencil gösterebilir.
🔸Cömert, iyi kalpli ve sevgi doludurlar.
🔸Değişikliklere kolay uyum sağlarlar.
🔸Dayanıklı, esnek ve zor durumlarla başa çıkma konusunda başarılıdırlar.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)