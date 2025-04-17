Kan grubunuz zeka seviyenizi ele veriyor! Hangi kan grupları daha zeki? İşte cevabı

Kan gruplarının sadece fiziksel değil, kişilik özellikleri üzerinde de etkili olabileceği uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bazı görüşlere göre kan grubu, kişinin zeka seviyesi ve karakter yapısıyla da bağlantılı olabileceğini ön görüyor. Bilimsel olarak netleşmiş olmasa da, bu konuda yapılmış bazı araştırmalar dikkat çekiyor. Peki kan grubu kişilik özelliklerini etkiler mi? İşte konuya dair bilgiler…

Kan grubu ve bilişsel gerileme riski Scientific American'da yer alan bilgilere göre, University of Vermont'tan Dr. Mary Cushman liderliğinde yürütülen ve 30.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışmada, AB kan grubuna sahip bireylerin yaşlandıkça bilişsel gerileme riskinin diğer kan gruplarına göre %82 daha yüksek olduğu bulundu. Bu çalışma, AB kan grubunun nadir olmasına rağmen, bilişsel işlevlerde belirgin bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Kan grubu zeka seviyesini gösterir mi? Times of India'da yer alan bilgiye göre kişinin kan grubuna göre karakter analizini ifade eden bir kavramdır. Bu yaklaşım, 1930'lu yıllarda Japon akademisyen Tokeji Furukawa'nın yayımladığı bir makale ile dikkat çekmeye başladı. Furukawa, her kan grubunun kendine özgü kişilik özellikleri barındırdığını savunarak bu düşüncenin Japonya'da yaygınlaşmasına öncülük etti. O günden bu yana Ketsueki-gata, özellikle Japon kültüründe kişilik tahlili yaparken sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi.

İşte kan gruplarının özellikleri Bilgiler, Japon profesör Tokeji Furukawa'nın 1930'larda ortaya attığı Ketsueki-gata teorisine dayanıyor. Bu çalışma bilimsel açıdan kesinliği kanıtlanmış olmasa da özellikle Japonya'da oldukça popülerdir.