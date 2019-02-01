Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler
Yiyecekleri yerken 'kilo aldırır mı?' soruları sorulurken, ihmal edilen bir konu da o yiyeceğin vücudun diğer organlarına faydaları ve zararları. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. En çok etkilenen organlardan biri beyin...
BU BESİNLERE DİKKAT!
Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
DONDURMA
Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.