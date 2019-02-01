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Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

Yiyecekleri yerken 'kilo aldırır mı?' soruları sorulurken, ihmal edilen bir konu da o yiyeceğin vücudun diğer organlarına faydaları ve zararları. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

01.02.2019 06:24
Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. En çok etkilenen organlardan biri beyin...

BU BESİNLERE DİKKAT!

Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

ANTRİKOT
Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.

Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

DONDURMA

Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.

Bu yiyecekler beyninize zarar veriyor! İşte beyni tüketen besinler

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

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