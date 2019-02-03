Bu besinler sigara etkisi yaratıyor! İşte dikkat etmeniz gereken o kanserojen maddeler...
Dünya Sağlık Örgütü sigara etkisi yaratan kanserojen maddeleri açıkladı. Kanser riskini %20 arttıran bu maddeler neler? İşte sigara etkisi yaratan kanserojen maddeler...
03.02.2019 22:51
- Son Güncelleme: 03.02.2019 23:02
KANSER RİSKİNİ YÜZDE 20 ORANINDA ARTTIRIYOR!
Kanserojen etkisi yaratan maddeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. Kanser riskini yüzde 20 oranında arttırdığı bilinen bu maddeler neler?
İşte cevabı...
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yaratan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor.
PALM YAĞI
Uzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı.
Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.