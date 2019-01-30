Soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayları hangileridir?

Kuşburnu çayı

Kış çaylarından biridir. Başta C vitamini deposu olan bu çay; A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içermektedir. Mineraller bakımından da zengin olan Kuşburnu çayı, büyük oranda sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır içerir. Romatizma, kolestrol, böbrek ve şeker gibi hastalıkların düşmanıdır.