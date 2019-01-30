Soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayları hangileridir?
Kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle hastalıklara karşı daha açık bir hale geliriz. Eğer vücut direnciniz düşükse grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz de oldukça artar. Sizler için derlediğimiz bitki çaylarını tüketerek soğuk algınlığına karşı kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz.
Kuşburnu çayı
Kış çaylarından biridir. Başta C vitamini deposu olan bu çay; A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içermektedir. Mineraller bakımından da zengin olan Kuşburnu çayı, büyük oranda sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır içerir. Romatizma, kolestrol, böbrek ve şeker gibi hastalıkların düşmanıdır.
Ihlamur çayı
Vücut direncini artırma özelliğiyle bilinen ıhlamur çayı, öksürüğe sebebiyet veren bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kan dolaşımını arttırdığı için üşümemenizi sağlar. Bronşları yumuşatıcı ve nefes açıcı özelliğe de sahiptir. Ayrıca sindirim sistemini düzenler ve kabızlığa da iyi gelir. Kilo vermek isteyenler için de yardımcıdır.
Zencefil çayı
Güçlü antioksidan içeren zencefil çayı vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle vücudu hastalıklara karşı da korur. Antibakteriyel özelliği ile mikropları öldürür. Kan dolaşımını normal seviyede tutma özelliğine sahiptir. Kas ağrılarını azaltması, kolestrolü düşürmesi ve mide bulantısına iyi gelmesiyle ünlü bir bitkidir.
Ekinezya çayı
Soğuk algınlığı belirtilerini büyük oranda azaltan bu çayı kışın mutlaka tüketmelisiniz. Enfeksiyonlara karşı savaş açan Ekinezya, vücudunuzu mikroplara karşı korur. C vitamini içeren ve antioksidanlar bulunduran çay, ağrılar ve solunum problemleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bağışıklığı da güçlendir.
Nane çayı
Kış mevsiminde üşütmekten kaynaklı mide bulantıları çok fazla görülür. Nane çayı "nane-limon kaynatmak" tan bilineceği üzere mide bulantısına oldukça iyi gelir. Mentol içermesi sebebiyle de burun tıkanıklığını da hafifleterek rahat nefes alınmasını sağlar. Bağırsak sendromu şikayetlerine iyi gelir.