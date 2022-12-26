Birden yatalak kaldı! Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...
Vitamin eksikliği sebebiyle yatalak oldu. D vitaminin yetersiz alınması sonucunda kas ve iskelet sistemi büyük zarar görür. En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerinedir. Eksikliğinde çocukluk çağında rikets hastalığına yol açabilir. Bununla birlikte, D vitamininin otoimmün hastalıklar, enflamatuvar bağırsak hastalığı, romatoid artrit, Multipl Skleroz, diyabet, birçok kanser çeşidi ve kalp hastalıklarının gelişmesinde rol oynadığı bildiriliyor. Siz de farkında olmadan bu rahatsızlığa sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...
26.12.2022 18:02 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:02
"Yatalaktı ve faaliyetlerini ve günlük yaşamını sürdürmek için iki kişinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Sorunları sekiz ay önce merdiven çıkmakta güçlük çekerek başladı ve giderek kötüleşmesi nedeniyle ofisini zemin katına taşımaya mecbur kaldı. İki ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı ve bu değişikliğin üstesinden gelmekte zorlanıyordu."