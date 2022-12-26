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Haberler Sağlık Birden yatalak kaldı! Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

Birden yatalak kaldı! Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

Vitamin eksikliği sebebiyle yatalak oldu. D vitaminin yetersiz alınması sonucunda kas ve iskelet sistemi büyük zarar görür. En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerinedir. Eksikliğinde çocukluk çağında rikets hastalığına yol açabilir. Bununla birlikte, D vitamininin otoimmün hastalıklar, enflamatuvar bağırsak hastalığı, romatoid artrit, Multipl Skleroz, diyabet, birçok kanser çeşidi ve kalp hastalıklarının gelişmesinde rol oynadığı bildiriliyor. Siz de farkında olmadan bu rahatsızlığa sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.12.2022 18:02 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:02
Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Mutlaka kontrol ettirin...

Hint asıllı 60 yaşında bir kadın girişimci, bir aydır yataktan kalkamama şikayeti ile başvurdu.

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Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Mutlaka kontrol ettirin...

"Yatalaktı ve faaliyetlerini ve günlük yaşamını sürdürmek için iki kişinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Sorunları sekiz ay önce merdiven çıkmakta güçlük çekerek başladı ve giderek kötüleşmesi nedeniyle ofisini zemin katına taşımaya mecbur kaldı. İki ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı ve bu değişikliğin üstesinden gelmekte zorlanıyordu."

Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Mutlaka kontrol ettirin...

Yapılan tetkikler sırasında hastanın yaklaşık bir yıldır güneş görmediğini, fakat beslenmesine dikkat ettiği ortaya çıktı.

Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Mutlaka kontrol ettirin...

Daha sonra gerekli tedavi uygulanarak hastaya D vitamini enjekte edildi. Ve yavaş yavaş yataktan kalmaya başladı.

Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Mutlaka kontrol ettirin...

NE ZAMAN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMAK GEREKLİDİR?

- Kış ve sonbahar mevsiminde,

- Yüksek enlemde bulunan ülkelerde,

- Ten rengi koyu ise ve

- UVB etkili güneş kremi kullanılıyorsa, D vitamini takviyesi almak gerekmektedir.

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