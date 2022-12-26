Birden yatalak kaldı! Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

"Yatalaktı ve faaliyetlerini ve günlük yaşamını sürdürmek için iki kişinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Sorunları sekiz ay önce merdiven çıkmakta güçlük çekerek başladı ve giderek kötüleşmesi nedeniyle ofisini zemin katına taşımaya mecbur kaldı. İki ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı ve bu değişikliğin üstesinden gelmekte zorlanıyordu."