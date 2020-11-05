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Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini çok şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor. Virüsün Avrupa'daki en sert geçtiği ülke olan İtalya'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İspanya'da ise ölüm sayıları dikkat çekti. İşte koronavirüste son detaylar...

05.11.2020 23:41 - Son Güncelleme: 05.11.2020 23:44
Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini çok şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor. Virüsün Avrupa'daki en sert geçtiği ülke olan İtalya'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İspanya'da ise ölüm sayıları dikkat çekti. İşte koronavirüste son detaylar...

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Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 505 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin 879'a ulaştı.Aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192'ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400'ü aştı.

Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu.

Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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