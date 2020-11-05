Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini çok şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor. Virüsün Avrupa'daki en sert geçtiği ülke olan İtalya'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İspanya'da ise ölüm sayıları dikkat çekti. İşte koronavirüste son detaylar...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini çok şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor. Virüsün Avrupa'daki en sert geçtiği ülke olan İtalya'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İspanya'da ise ölüm sayıları dikkat çekti. İşte koronavirüste son detaylar...
Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin 879'a ulaştı.Aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192'ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400'ü aştı.
Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.