Avrupa'da koronavirüs felaketi yaşanıyor! O sayı 40 bini aştı...

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.