Bu diyet 4 günde 2 kilo verdiriyor hem de vücutta yağ bırakmıyor! İşte o muhteşem diyet listesi
Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmamız gereken şu günlerde, hareket olanağımız giderek kısıtlanıyor. Evde kaldığımız süreçte de kilo almamız büyük olasılık.Kilo vermenin yolları saymakla bitmese de önemli olan sağlıkla kilo vermek. Birazdan göreceğiniz bu diyet mucizevi bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak. Peki bu diyet nasıl yapılıyor? Hangi besinler yağdan kilo vermek için etkili oluyor? İşte yağdan kilo vermenizi sağlayan mucizevi diyet ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakan besinler listesi...
Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü mevsim geçiş dönemleri bedenimizi yıpratan bir süreçtir. Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller.
Mucizevi etkili sebzelerle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifleri ve 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet hayat kurtaran cinsten.
BEYAZ LAHANA MUCİZESİ
Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baştacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.
YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI
MALZEMELER: (4 KİŞİLİK)
1 kase kesilmiş beyaz lahana
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber
2 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak