Bu çay şifa deposu şifa! Her gün bir bardak iç 10 yaş gençleş: Cilde etkili olan Hibiskus mucizesi...
Hibiskus çayının kan basıncını düşürebildiği, bakterilerle savaşabildiği ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğu araştırmalarla gözler önüne serildi. Üstelik bu çay, hücreleri yenileyebilen içeriği sayesinde yaşlanmayı da geciktirerek uzun süre boyunca sağlıklı bir yaşam sürmenizi kolaylaştırıyor. Peki, Hibiscus sabdariffa olarak bilinen ve tüm dünyada çay olarak tüketilen hibiskus çayının faydaları nelerdir? İşte şifa deposu hibiskusa dair merak edilen tüm detaylar...
28.01.2022 19:01
- Son Güncelleme: 28.01.2022 19:08
Yetiştikleri yere ve iklimi göre değişiklik gösterse de Hibiscus sabdariffa olarak bilinen bu tür, tüm dünyada çay olarak tüketiliyor.
Hibiskus çayının kan basıncını düşürebildiği, bakterilerle savaşabildiği ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğu araştırmalarla gözler önüne serildi.
Üstelik bu çay, hücreleri yenileyebilen içeriği sayesinde yaşlanmayı da geciktirerek uzun süre boyunca sağlıklı bir yaşam sürmenizi kolaylaştırıyor.