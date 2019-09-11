Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler

Sigara bağımlıları bırakmak için her yolu deneyebiliyor. Uzmanlar ise sigara bağımlılığından kurtulmanın özellikle kafein oranı yüksek yiyecek ve içecekler, alkol ve kırmızı et tüketimini artırma gibi durumlarda zorlaştığına dikkat çekiyor. Bu durumlarda ise bazı yiyecek ve içecekler vücudu dengelemenize yardımcı olabiliyor.

