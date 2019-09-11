Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler
Sigara kanser başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa sebep oluyor. Sigara kullanan milyonlarca insan sigarayı bırakmanın yollarını arıyor. Sigarayı bırakmada bazı besinleri tüketmek yardımcı olabiliyor. Uzmanlar sigaradan kurtaran besinler listesini açıkladı! İşte sigara kullanımını azaltan ve zamanla sıfıra indiren besinler listesi.
11.09.2019 22:51
- Son Güncelleme: 08.02.2020 14:05
Sigara bağımlıları bırakmak için her yolu deneyebiliyor. Uzmanlar ise sigara bağımlılığından kurtulmanın özellikle kafein oranı yüksek yiyecek ve içecekler, alkol ve kırmızı et tüketimini artırma gibi durumlarda zorlaştığına dikkat çekiyor. Bu durumlarda ise bazı yiyecek ve içecekler vücudu dengelemenize yardımcı olabiliyor.
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