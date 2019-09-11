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Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler

Sigara kanser başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa sebep oluyor. Sigara kullanan milyonlarca insan sigarayı bırakmanın yollarını arıyor. Sigarayı bırakmada bazı besinleri tüketmek yardımcı olabiliyor. Uzmanlar sigaradan kurtaran besinler listesini açıkladı! İşte sigara kullanımını azaltan ve zamanla sıfıra indiren besinler listesi.

11.09.2019 22:51 - Son Güncelleme: 08.02.2020 14:05
Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler

Sigara bağımlıları bırakmak için her yolu deneyebiliyor. Uzmanlar ise sigara bağımlılığından kurtulmanın özellikle kafein oranı yüksek yiyecek ve içecekler, alkol ve kırmızı et tüketimini artırma gibi durumlarda zorlaştığına dikkat çekiyor. Bu durumlarda ise bazı yiyecek ve içecekler vücudu dengelemenize yardımcı olabiliyor.

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Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler


İşte sigarayı bıraktıran o besinler...
Antioksidan etkisi olan bu üçlünün vücuda sağladığı C Vitamini sigaraya olan ihtiyacı azaltıyor.

Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler


Tam tahıllı öğünlerle beslenme
Tahıllarda bulunan E vitamini akciğer sağlığına destek verirken kandaki nikotin oranını da azaltıyor. Bu durum ise sigaraya olan ihtiyacın daha az olmasını sağlıyor.

Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler


Süt ve probiyotik yoğurt
Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt, süt ürünleri ve probiyotik yoğurt tüketimi sigara içme isteğini de azaltıyor. Öte yandan bu besinlerin düzenli tüketimi akciğer sağlığı açısından da önemli bir yere sahip.

Bu bitkilerle sigaradan kurtulmak mümkün! İşte sigarayı bıraktıran besinler


Domates
Domates, içeriğindeki likopen ile vücutta antioksidan etki yaratıyor. Bu etki sayesinde vücuttan zararlı maddeler kolaylıkla atılabiliyor.

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