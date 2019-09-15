Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler
Gün içinde yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde de sağlıklı beslenme olmazsa olmazlardan biri. Özellikle sağlıklı bir beyin her bireyin isteyeceği, vazgeçilmez bir nokta. Peki beyin sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? Hangi besinler beyin sağlığının geliştirilmesinde yardımcı oluyor? Uzmanlar beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken sağlıklı besinleri sıraladı. İşte sağlıklı bir beyin için mutlaka tüketmemiz gereken besinler listesi...
YAĞLI BALIK
Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.
CEVİZ
Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.