GaleriSağlık

Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Her ne kadar masum görünseler de bu besinler sizin için tehlike çanlarının çalmasına neden olabilir... Pek çok besini kalori oranlarına, bize aldıracakları kiloya göre değerlendiriyoruz ama mutfağımızda sıklıkla bulunan ve oldukça masum görünen pek çok besin bizi sağlığımızdan edebilir. Bu besinleri yemeden önce bir kez daha düşünün. İşte dünyadaki en tehlikeki 17 yiyecek.

07.04.2019 17:46 - Son Güncelleme: 07.04.2019 18:17
Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Filiz

Sebze ve meyvelerin her zaman sağlıklı olduğunu düşünürüz. Ancak filizlenmiş gıdalarda salmonella, E.coli ve listeria gibi salgın hastalıklara yol açan bakteriler olabilir.

Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Sosis

Sosis, 10 yaşın altındaki çocukların boğulma nedenleri arasında ilk sırada bulunan yiyecek. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsüne göre günde bir sosisli sandviç, kolon kanseri riskini %20 artırıyor.

Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Ake Meyvesi

Jamaika'nın ulusal meyvesi olan Ake; uygun şekilde yetiştirilmediğinde toksin açısından çok zengindir. Jamaika istifrası adlı hastalığa yol açar. Yoğun karın ağrısı ve kusma ile başlayan bu hastalık; dehidrasyon, koma ve ölüme kadar gidebilir.

Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Domates

En masum sebzelerden biri olarak düşündüğümüz domatesin sapları ve yaprakları ölümcül derecede toksin içerebilir. Domates yaprakları kaynatılarak yapılan bitki çaylarından ölen insanlar raporlanmıştır.

Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Tıpkı filizler gibi; marul, lahana, ıspanak gibi büyük yeşil yapraklı sebzelerde de yüzlerce virüs ve bakteri tespit edilmiştir. Bu tür sebzeleri sirkeli suyla iyice yıkamaya devam.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tereyağının kaliteli olduğu nasıl anlaşılır? İşte organik tereyağının püf noktaları
Tereyağının kaliteli olduğu nasıl anlaşılır? İşte organik tereyağının püf noktaları