Bu besinleri yemeden önce bir kere daha düşünün! Göründüğü gibi değil

Ake Meyvesi

Jamaika'nın ulusal meyvesi olan Ake; uygun şekilde yetiştirilmediğinde toksin açısından çok zengindir. Jamaika istifrası adlı hastalığa yol açar. Yoğun karın ağrısı ve kusma ile başlayan bu hastalık; dehidrasyon, koma ve ölüme kadar gidebilir.