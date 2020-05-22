RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Bazı besinler çok önemli etki yaparak saç dökülmesinin engellenmesinde büyük rol oynuyor. Yapılan araştırmalar sonrasında kelliğe engel olabilicek besin açıklandı.

22.05.2020 12:01 - Son Güncelleme: 22.05.2020 12:01
Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

KELLİK KORKUSU YAŞAYANLAR İÇİN MUHTEŞEM ÖNERİ

Kellik son yılların en korkulan sağlık problemlerinden birisi oldu. Kimi genetiği gereği kimileri de stresten dolayı saçlarının döküldüğü şikayetinde bulunuyor. Kellik için araştırmalar her geçen gün artarken, çıkan sonuçlar halkla paylaşıldı.

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Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

Meksika'nın meşhur lezzetlerinden biri olsa da aslında dünya mutfağında yeri var yeşil domatesin. Genelde turşuluk olarak tüketmeye alışkınız ancak birçok tarife de çok güzel uyum sağlayabiliriyor ve yemeklerin lezzetini artırabiliyor.

Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

Sert olmasından dolayı dayanıklılığı da gayet iyi yaklaşık 2 hafta boyunca buzdolabında saklamak mümkün.

Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

YEŞİL DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Lif oranı son derece yüksektir ve yağların daha çabuk emilmesini sağlar. Sonuç olarak kabızlığın ve gaz problemlerinin üstesinden gelerek bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Bilim insanları açıkladı! Kabuklarını sakın atmayın... Kelliğin çaresi onda

Yeşil domatesin kabukları yüzyıllar önce tıbbı amaçla kullanılmıştır. Faydaları arasında en çok göze çarpanı ise saç dökülmesiyle savaşması olmuştur.

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