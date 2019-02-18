Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Besinlerin insan sağlığına faydaları göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Sürekli tüketimde faydalarını görebiliyoruz. Peki ama hangi besin neye faydalı? Bunun için basit bir formül verebiliriz 'Besinler benzedikleri organa iyi geliyor' Hayli ilginç gelebilir ama bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. İşte benzedikleri organa iyi gelen besinler.