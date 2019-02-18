Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste
Pek çok besinin, insanın vücudunda pek çok farklı şeye faydası mevcut. Sürekli ve doğru tüketimde bunlardan faydalanabiliyoruz. Tabi her besinin faydasının ne olduğunu bilmek oldukça zor. O zaman bir ipucuna ne dersiniz; bu besinler benzediği organa faydalı... Peki ama bu besinler hangileri? İşte benzediği organa faydalı besinler.
18.02.2019 10:37
- Son Güncelleme: 18.02.2019 10:37
Besinlerin insan sağlığına faydaları göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Sürekli tüketimde faydalarını görebiliyoruz. Peki ama hangi besin neye faydalı? Bunun için basit bir formül verebiliriz 'Besinler benzedikleri organa iyi geliyor' Hayli ilginç gelebilir ama bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. İşte benzedikleri organa iyi gelen besinler.
Üzüm – Akciğer
Akciğerin en büyük hazinesi alveollar. Bu arkadaşlar oksijeni kan dolaşımına veren arkadaşlar. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Böylece akciğer kanseri riskini de azaltmış oluyorlar. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Kendileri alerjik astıma iyi geliyor.
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