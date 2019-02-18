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Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Pek çok besinin, insanın vücudunda pek çok farklı şeye faydası mevcut. Sürekli ve doğru tüketimde bunlardan faydalanabiliyoruz. Tabi her besinin faydasının ne olduğunu bilmek oldukça zor. O zaman bir ipucuna ne dersiniz; bu besinler benzediği organa faydalı... Peki ama bu besinler hangileri? İşte benzediği organa faydalı besinler.

18.02.2019 10:37 - Son Güncelleme: 18.02.2019 10:37
Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Besinlerin insan sağlığına faydaları göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Sürekli tüketimde faydalarını görebiliyoruz. Peki ama hangi besin neye faydalı? Bunun için basit bir formül verebiliriz 'Besinler benzedikleri organa iyi geliyor' Hayli ilginç gelebilir ama bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. İşte benzedikleri organa iyi gelen besinler.

Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Zencefil – Mide
Zencefil midenin en yakın arkadaşı olarak bilinir. Öyle ki yüzyıllar öncesinde kusma ve deniz tutması gibi durumlarda insanlar zencefil tüketirdi. Henüz bilim kanıtlamadan önce bile midenin dostuydu.



Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Üzüm – Akciğer
Akciğerin en büyük hazinesi alveollar. Bu arkadaşlar oksijeni kan dolaşımına veren arkadaşlar. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Böylece akciğer kanseri riskini de azaltmış oluyorlar. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Kendileri alerjik astıma iyi geliyor.

Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Tatlı patates-Pankreas

Tatlı patatesin pankreasa yaptığı en büyük iyilik, kan basıncını düzenleyerek, görevini daha rahat yapmasını sağlamak. Asıl bomba bu değil ama. Tatlı patateste yüksek oranda, pankreas kanserinin büyümesini engelleyen B6 vitamini var.

Benzedikleri organa faydalı besinler nelerdir? İşte o liste

Mantar – Kulak

Kesilmiş mantar kadar kulağa benzeyen bir şey yok. Aynı zamanda, kulak için, D vitamini içerdiğinden dolayı duyma kaybını engelleyen mantar kadar değerli bir şey yok.


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