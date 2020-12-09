Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş ettiği koronavirüs aşısı Sinovac’ın diğer aşılardan farkı ne? Sinovac ne kadar etkili?
Türkiye, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac ştarafından geliştirilen corona virüs aşısı CoronaVac'tan 50 milyon doz sipariş etti. Aşının ülkemize 11 Aralık'ta gelmesi bekleniyor.
Peki Sinovac aşısının diğer aşılardan farkı ne? Aşı ne kadar etkili? Corona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? Aşı nasıl depolanacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.
Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin vermişti. Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemeler başladı. 1.8 milyon dozla birlikte Endonezya'ya toplu bir aşılama kampanyası hazırlığı için ulaştı.
Ayrıca 3'üncü aşama denemeler kapsamında 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanan Coronavac, "Türkiye'de denenen ilk Covid-19 aşısı" oldu. 25 merkezde 13 bin kişi üzerinde yapılan deneyler sağlık çalışanlarıyla başladı. Kasım'da ise sağlık çalışanları dışında gönüller çalışmalara dahil edildi. NTV'de yer alan haberin detayları şöyle:
SİNOVAC İLE DİĞER AŞILAR ARASINDAKİ FARK NEDİR?
CoronaVac, vücudun bağışıklık sistemini ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partiküller kullanarak çalışan inaktive edilmiş bir aşı. Sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ise Mrna yöntemiyle geliştirildi. Bu aşılar, corona virüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edilek çalışıyor ve bu durum da vücudun antikor üretmeye başlamasını tetikliyor.
Singapur'da yer lana Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai, BBC'ye verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemi. mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve şu ana kadar toplumda kullanılmış olan başarılı bir örnek yoktur" ifadelerini kullandı.
SİNOVAC AŞISI NE KADAR ETKİLİ?
The Lancet adlı bilimsel dergide CoronaVac'ın şu ana kadar yalnızca birinci ve ikinci aşama klinik denemelerine ilişkin veriler yayımlandı. Aşı denemelerini gerçekleştiren bilim insanlarından Zhu Fengcai, birinci aşama denemesindeki 144 katılımcıya ve ikinci aşama denemesindeki 600 katılımcıya dayanan bu sonuçların, aşının "acil kullanım için uygun" olduğu anlamına geldiğini söyledi.