Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler
Cinsel sağlık konusundaki en başta gelen sorunlardan birisi kısırlık. Kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Uzmanlara göre sperm kalitesinden kaynaklanan cinsel yaşam sorunları, sağlıklı bir beslenme ile aşılabiliyor. Peki erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında neden düşüş meydana geliyor? Sperm kalitesini artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel yaşam için nasıl beslenmeli? İşte uzmanların listesinden sperm kalitesini artıran mucizevi besinler.
02.11.2019 19:02
- Son Güncelleme: 02.11.2019 19:02
Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızdaki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusunda uzmanları bildiriyor.
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