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Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

Cinsel sağlık konusundaki en başta gelen sorunlardan birisi kısırlık. Kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Uzmanlara göre sperm kalitesinden kaynaklanan cinsel yaşam sorunları, sağlıklı bir beslenme ile aşılabiliyor. Peki erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında neden düşüş meydana geliyor? Sperm kalitesini artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel yaşam için nasıl beslenmeli? İşte uzmanların listesinden sperm kalitesini artıran mucizevi besinler.

02.11.2019 19:02 - Son Güncelleme: 02.11.2019 19:02
Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor?

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızdaki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusunda uzmanları bildiriyor.

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

Bunların yanı sıra; şişmanlık, fast food gıdalar, trans yağ içeren besinler, sigara, tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı, uzun süre sabit bir şekilde oturma, testislerin aşırı ısınması da testosteron seviyesinde azalma ve iktidarsızlık sorununun görülmesinde baş faktörler olarak açıklanıyor.

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

Testosteron seviyesi nasıl artışa geçer?

Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, "Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor" dedi.

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor! İşte sağlıklı bir cinsel hayat için tüketmeniz gerekenler

İşte o besinler:

Muz: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.

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