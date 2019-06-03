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Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Her gün severek tükettiğimiz birçok besin aslında vücudumuza onarılamaz zararlar veriyor. Bu besinler konusunda uzmanlar sıklıkla "tüketmeyin" uyarısında bulunuyor. İşte fazla tüketildiğinde beyni hasta eden o besinler...

03.06.2019 11:38 - Son Güncelleme: 03.06.2019 12:11
Dikkat! Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerini Diyetisyen Emre Uzun ayrıntılı bir şekilde anlattı. Diyetisyen Emre Uzun'un metal tahribatına karşı iki tarif verdi...Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır.

Dikkat! Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Dikkat! Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

DEMİR
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.

İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!

Dikkat! Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

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Dikkat! Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

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