Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin
Kanser, tüm dünyada ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. Üstelik her gün daha da yayılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu kanserden ölen hastaların sayısı 9,5 milyonu aştı. Peki milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserden korunmak mümkün mü? Kanserden korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kansere geçit vermeyen 7 besin...
1. Çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketin
Yapılan çalışmalar gün içinde yeterli meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere nazaran yüzde 10 daha az kanser riski taşıdığını ortaya koydu. Kanserden korunmak için her gün mümkün olduğunca farklı renkte sebze ve meyveler tüketin. Çünkü ne kadar farklı renkle beslenirseniz, aldığınız antioksidan çeşidi o kadar fazla oluyor.