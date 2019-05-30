Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Kanser, tüm dünyada ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. Üstelik her gün daha da yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu kanserden ölen hastaların sayısı 9,5 milyonu aştı. Peki milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserden korunmak mümkün mü? Kanserden korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kansere geçit vermeyen 7 besin...

30.05.2019 09:29 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





