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Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Kanser, tüm dünyada ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. Üstelik her gün daha da yayılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu kanserden ölen hastaların sayısı 9,5 milyonu aştı. Peki milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserden korunmak mümkün mü? Kanserden korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kansere geçit vermeyen 7 besin...

30.05.2019 09:29 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:36
Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıklarımız oluşturuyor.

Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40'lara kadar yükseliyor.

Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kanserden korunmak için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

1. Çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketin

Yapılan çalışmalar gün içinde yeterli meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere nazaran yüzde 10 daha az kanser riski taşıdığını ortaya koydu. Kanserden korunmak için her gün mümkün olduğunca farklı renkte sebze ve meyveler tüketin. Çünkü ne kadar farklı renkle beslenirseniz, aldığınız antioksidan çeşidi o kadar fazla oluyor.

Bu besinlerle kanseri önlemek mümkün! İşte kanserden koruyan 7 mucizevi besin

Kadınlar günde 2-3 porsiyon, erkekler de 3-4 porsiyon meyve tüketmeliler. Sebzeler hem vitamin ve mineral hem de posa kaynağıdır. Posadan zengin beslenme özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özellik gösteriyor.

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