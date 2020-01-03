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Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

Havaların soğumasıyla birlikte ne yazık ki vücudumuz grip ve nezle gibi hastalıklara merhaba diyor. Pek çok kişi kış ayları boyunca hastalıkla boğuşuyor. Hastalıklardan uzak durmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sizin elinizde. Bunun yolu da tükettiğimiz besinlerden geçiyor. Peki zayıflamış, hastalığa yakalanmış bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte bağışıklık sisteminizi güçlü kılacak, sizi hastalıklardan uzak tutacak o besinler ve içecekler.

03.01.2020 10:16 - Son Güncelleme: 03.01.2020 10:31
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

HAVALARIN soğumasıyla birlikte başta küresel grip salgını olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında da artış oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

Uzmanlar, şu besinleri öneriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

1-SARIMSAK
Vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

2-FINDIK, CEVİZ, BADEM
Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar, gribe karşı kalkan görevi görüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Zayıf bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara veda edin!

3-NARENCİYE
Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.

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