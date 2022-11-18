Bu ağaç ölüm saçıyor! Gördüğünüz yerde kaçın! Zehirli yılan bile yanında melek kalır! Dallarının altında durursanız...
Manşinel oldukça zehirli bir ağaçtır. Meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları ya da çiğ deride yaralanmalara sebep olabilir.Manşinel ağacı o kadar tehlikeli ki, ağaca sadece dokunmak bile yetiyor. Ağaç ile temas eden bölgede kısa süre içerisinde su toplama ve kabarcıklar oluşuyor. İşte MAnşinel ağacının zararları ve bulunduğu bölgeler...
18.11.2022 13:55 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:55