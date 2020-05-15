RAMAZAN İMSAKİYE
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Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

Yıllardır sağlıklı diye bildiğimiz yiyecekler ya zehir saçıyorsa? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar 'Azı kar, coğu zarar' deyişini doğrular nitelikle. Çünkü başta badem, kiraz, kayısı gibi evlerimize sık sık giren pek çok besinin, fazla kullanımları durumunda zehir saçtığı hatta ölüme bile götürdüğü ortaya çıktı. Siz siz olun her şeyi kararında tüketin. İşte fazla tüketimde zehir saçan o besinler...

15.05.2020 10:52 - Son Güncelleme: 15.05.2020 10:52
Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

'Azı karar, çoğu zarar' sözünğ unutmadan besinleri tüketmek gerek. Çünkü faydalı sandığımız, zarar vermediğini düşündüğümüz pek çok besin aslında sizi zehirliyor olabilir. Gelin bunlara bir de yakından bakalım ve şaşırtan zararlarını gözden geçirelim.

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Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...

Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.

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