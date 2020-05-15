Böyle masum göründüğüne aldanmayın! Çekinmeden çok sağlıklı diye bol bol yiyoruz ama...
Yıllardır sağlıklı diye bildiğimiz yiyecekler ya zehir saçıyorsa? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar 'Azı kar, coğu zarar' deyişini doğrular nitelikle. Çünkü başta badem, kiraz, kayısı gibi evlerimize sık sık giren pek çok besinin, fazla kullanımları durumunda zehir saçtığı hatta ölüme bile götürdüğü ortaya çıktı. Siz siz olun her şeyi kararında tüketin. İşte fazla tüketimde zehir saçan o besinler...
15.05.2020 10:52
- Son Güncelleme: 15.05.2020 10:52
Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.
DİĞER GALERİLER