Zeka ve hafızayı güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın tarihten günümüze 2 mirası

İbn-i Sina, tıp alanındaki büyük katkılarının yanı sıra, doğal besinlerin sağlık üzerindeki etkileriyle de ilgilenmiş ve pek çok hastalık için doğal tedavi yöntemleri önermiştir. Ayrıca hafıza için önerdiği bazı besinlerle de zihinsel gücü artırmanın yollarını göstermiştir. İşte İbn-i Sina'nın hafıza için önerdiği bazı besinler. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık, hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığını destekleyen önemli bir besindir. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini sayesinde hafıza fonksiyonlarına katkıda bulunur.
İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında hafızayı kuvvetlendiren şifalı gıdalar da yer alıyor. Zekaya katkı sağlayan besinler günümüzde de geçerliliğini koruyor. Asırlar öncesinden gelen bilgeliğiyle insan sağlığına dair birçok öneride bulunan İbn-i Sina, bu bilgilerine El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında yer verdi. İşte o şifalı besinler...
HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İSTEYENLER BURAYA!
Ünlü hekim İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, güçlü bir hafızaya ve keskin bir zekaya sahip olmanın sırrını taşıyor. Zencefil, hardal ve zerdeçal sadece hafızaya ve zekaya katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda birçok sağlık problemine de fayda sağlayabiliyor. -
Hem lezzetleriyle hem de sağlık dolu etkileriyle, birçok insan tarafından tercih ediliyor. Zeka ve hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız, sofranızda bu özel besinlere yer vermek için harika bir zaman.