Zeka ve hafızayı güçlendiriyor! İbn-i Sina'nın tarihten günümüze 2 mirası

İbn-i Sina, tıp alanındaki büyük katkılarının yanı sıra, doğal besinlerin sağlık üzerindeki etkileriyle de ilgilenmiş ve pek çok hastalık için doğal tedavi yöntemleri önermiştir. Ayrıca hafıza için önerdiği bazı besinlerle de zihinsel gücü artırmanın yollarını göstermiştir. İşte İbn-i Sina'nın hafıza için önerdiği bazı besinler. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık, hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığını destekleyen önemli bir besindir. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini sayesinde hafıza fonksiyonlarına katkıda bulunur.