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800 milyon hasta için yeni umut: Kronik böbrek hastalığı ilacı güçlü fayda gösteriyor!

"Sessiz hastalık" olarak bilinen kronik böbrek tedavisinde ezber bozan gelişme. Uluslararası bir araştırma, finerenon kullanımının idrardaki protein seviyesini altı ayda yüzde 41'den fazla düşürdüğünü ve standart tedaviye güçlü bir ek oluşturduğunu ortaya koydu.

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Finerenon ilacı diyabeti olmayan kronik böbrek hastalarında da etkili bulundu

Daha önce diyabetik böbrek hastalığıyla ilişkilendirilen finerenon adlı ilacın, diyabeti olmayan kronik böbrek hastalarında da böbrek fonksiyon kaybını yavaşlatabileceği açıklandı. 1.584 yetişkin üzerinde yapılan uluslararası araştırma, ilacın böbrek ve kalp kaynaklı ciddi riskleri azaltabileceğini gösterdi.

Sessiz ilerleyen hastalıkta yeni tedavi umudu: 800 milyon kişiyi etkiliyor

SESSİZ İLERLEYEN HASTALIKTA YENİ TEDAVİ İHTİMALİ

Kronik böbrek hastalığı, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için "sessiz hastalık" olarak anılıyor. Hastalık ilerledikçe böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, hastaneye yatış ve erken ölüm riski artıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon yetişkini etkilediği belirtilen bu hastalıkta, özellikle diyabeti olmayan hastalar için tedavi seçenekleri sınırlı kalıyor.

SciTechDaily'nin haberine göre New England Journal of Medicine'da yayımlanan yeni çalışma, finerenonun bu hasta grubu için daha geniş bir kullanım alanı olabileceğini ortaya koydu.

1584 hasta üzerinde 3 yıldan uzun süren araştırma tamamlandı

ARAŞTIRMA 3 YILDAN UZUN SÜRDÜ

FIND-CKD adlı uluslararası çalışmaya, diyabeti olmayan 1.584 kronik böbrek hastası dahil edildi. Katılımcıların tamamında böbrek fonksiyonunda azalma ve idrarda yüksek protein seviyesi vardı.

Bu iki bulgu, böbreklerde devam eden hasarın önemli işaretleri arasında gösteriliyor.

Katılımcılara mevcut standart tedaviye ek olarak ya finerenon ya da plasebo verildi. Standart tedavide ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri kullanıldı. Bu ilaçlar böbrekleri korumak ve kan basıncını kontrol altında tutmak için tercih ediliyor.

Böbrek fonksiyon kaybı finerenon kullanan hastalarda daha yavaş ilerledi

BÖBREK FONKSİYON KAYBI DAHA YAVAŞ İLERLEDİ

Araştırmacılar, böbreklerin kanı ne kadar etkili süzdüğünü gösteren eGFR değerlerini 2,5 yıllık dönemde inceledi.

Finerenon kullanan hastalarda böbrek fonksiyonundaki düşüş, plasebo alanlara göre daha yavaş ilerledi. Çalışmayı yöneten klinik farmakolog Hiddo Lambers Heerspink, bu farkın hem istatistiksel olarak anlamlı hem de klinik açıdan önemli olduğunu belirtti.

İlaç ayrıca büyük böbrek komplikasyonları, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de düşüşle ilişkilendirildi.

Ciddi komplikasyon riski yüzde 23 oranında azaldı

RİSK YÜZDE 23 AZALDI

Çalışmada finerenon alan grupta ciddi komplikasyon yaşayanların oranı yüzde 13,9 oldu. Plasebo grubunda ise bu oran yüzde 16,9 olarak kaydedildi.

Heerspink, bu sonucun yaklaşık yüzde 23'lük bir risk azalmasına karşılık geldiğini söyledi.

Finerenon ve plasebo gruplarının karşılaştırmalı sonuçları açıklandı
Ölçülen SonuçFinerenon GrubuPlasebo GrubuRisk / Değişim Azalımı
Ciddi Komplikasyon OranıYüzde 13,9Yüzde 16,9Yaklaşık yüzde 23 azalma
İdrarda Protein AzalmasıYüzde 41'den fazlaYaklaşık yüzde 9-
En Az %30 Protein Azalması SağlayanlarHastaların yarısından fazlasıBelirtilmedi-
İdrardaki protein seviyesi 6 ayda yüzde 41’den fazla düştü

İDRARDAKİ PROTEİN SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de idrardaki protein seviyesinde görülen düşüş oldu.

İdrarda protein bulunması, böbrek hasarının erken ve önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor. Finerenon kullanan hastalarda bu seviyenin 6 ay içinde ortalama yüzde 41'den fazla azaldığı bildirildi.

Plasebo grubunda ise azalma yaklaşık yüzde 9 seviyesinde kaldı. Finerenon alan hastaların yarısından fazlasında, idrardaki protein miktarı en az yüzde 30 düştü.

Diyabeti olmayan hastaların yarısından fazlası tedavi seçeneğinden yoksun

DİYABETİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Finerenonla ilgili önceki büyük çalışmalar daha çok tip 2 diyabeti olan hastalara odaklanmıştı. Yeni araştırma ise ilacın diyabeti olmayan kronik böbrek hastalarında da etkili olabileceğini gösterdi.

Bu ayrım önemli çünkü dünya genelindeki kronik böbrek hastalarının yarısından fazlasının diyabet hastası olmadığı belirtiliyor.

Araştırmacılara göre bu bulgular, tedavi seçeneği az olan geniş bir hasta grubu için yeni bir kapı açabilir.

Finerenon standart tedaviye ek seçenek olarak değerlendiriliyor

STANDART TEDAVİYE EK SEÇENEK OLABİLİR

Çalışmada finerenonun bu hasta grubunda güvenli olduğu da bildirildi.

Heerspink, ilacın mevcut standart bakıma ek olarak böbrek fonksiyon kaybını geciktirebileceğini ve doktorlara yeni bir tedavi seçeneği sunabileceğini ifade etti.

Araştırmaya göre finerenon, diyabeti olmayan kronik böbrek hastalarında hem böbrek sağlığını koruma hem de kalp-damar kaynaklı riskleri azaltma potansiyeli taşıyor.

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