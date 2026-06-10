800 milyon hasta için yeni umut: Kronik böbrek hastalığı ilacı güçlü fayda gösteriyor!
"Sessiz hastalık" olarak bilinen kronik böbrek tedavisinde ezber bozan gelişme. Uluslararası bir araştırma, finerenon kullanımının idrardaki protein seviyesini altı ayda yüzde 41'den fazla düşürdüğünü ve standart tedaviye güçlü bir ek oluşturduğunu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
|Ölçülen Sonuç
|Finerenon Grubu
|Plasebo Grubu
|Risk / Değişim Azalımı
|Ciddi Komplikasyon Oranı
|Yüzde 13,9
|Yüzde 16,9
|Yaklaşık yüzde 23 azalma
|İdrarda Protein Azalması
|Yüzde 41'den fazla
|Yaklaşık yüzde 9
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|En Az %30 Protein Azalması Sağlayanlar
|Hastaların yarısından fazlası
|Belirtilmedi
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