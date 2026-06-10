800 milyon hasta için yeni umut: Kronik böbrek hastalığı ilacı güçlü fayda gösteriyor!

BÖBREK FONKSİYON KAYBI DAHA YAVAŞ İLERLEDİ

Araştırmacılar, böbreklerin kanı ne kadar etkili süzdüğünü gösteren eGFR değerlerini 2,5 yıllık dönemde inceledi.

Finerenon kullanan hastalarda böbrek fonksiyonundaki düşüş, plasebo alanlara göre daha yavaş ilerledi. Çalışmayı yöneten klinik farmakolog Hiddo Lambers Heerspink, bu farkın hem istatistiksel olarak anlamlı hem de klinik açıdan önemli olduğunu belirtti.

İlaç ayrıca büyük böbrek komplikasyonları, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de düşüşle ilişkilendirildi.