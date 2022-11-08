Bir anda ortaya çıkan grip salgını milyonlara yayıldı! Türkiye’nin yarısı ağır nezle! İşte öksürüğü, balgamı kesip atacak o çözüm...

TARÇIN

Tarçın her özelliği ile adeta bir sağlık dostudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir.İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları, tarçın ile yok edilir. Tarçını yoğurt ya da süt içine ekleyerek en leziz şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca çubuk tarçının içinde yer aldığı detoks suyu ile de vücudunuzu iltihaplardan arındırmış olursunuz. Vücuttaki iltihaba ne iyi gelir bitkisel şifa nerede olabilir diye düşünüyor ve bunun için hem ağzınızı tatlandırarak sizi rahatlatacak hem vücudunuzu temizleyecek bir çözüm arıyorsanız tarçını deneyebilirsiniz.