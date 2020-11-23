Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri içeren bu besinleri günlük beslenme listemize mutlaka eklememiz gerekiyor. Peki güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.