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Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri içeren bu besinleri günlük beslenme listemize mutlaka eklememiz gerekiyor. İşte binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı gıdalar...

23.11.2020 09:33 - Son Güncelleme: 23.11.2020 09:33
Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri içeren bu besinleri günlük beslenme listemize mutlaka eklememiz gerekiyor. Peki güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

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Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir.

Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır.

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