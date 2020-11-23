Binlerce çeşit arasından bilim insanları onu seçti! İşte en sağlıklı besin...
Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri içeren bu besinleri günlük beslenme listemize mutlaka eklememiz gerekiyor. İşte binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı gıdalar...
23.11.2020 09:33
- Son Güncelleme: 23.11.2020 09:33
Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri içeren bu besinleri günlük beslenme listemize mutlaka eklememiz gerekiyor. Peki güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?
KEFİR: Bir bardak
Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.
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