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Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Dünya "koronavirüs" salgının nedeniyle alarma geçmiş vaziyette. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

25.02.2020 06:43 - Son Güncelleme: 25.02.2020 06:43
Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 665'e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658'e çıktı.

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Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323'e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824'e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902'ye geriledi.

Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 81'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

SALGIN NEDENİYLE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ
Çin'de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının, Kovid-19 salgını nedeniyle dün ertelendiği bildirilmişti.

Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandığını duyurmuştu.

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