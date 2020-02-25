Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı
Dünya "koronavirüs" salgının nedeniyle alarma geçmiş vaziyette. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
25.02.2020 06:43
- Son Güncelleme: 25.02.2020 06:43
SALGIN NEDENİYLE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ
Çin'de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının, Kovid-19 salgını nedeniyle dün ertelendiği bildirilmişti.
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