Yediklerimizden corona virüs bulaşır mı? Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık yanıtladı
Kendisi çok küçük ancak tahribatı çok büyük... Tüm dünya corona virüs ile top yekün mücadele ediyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs kısa bir süre önce Türkiye'ye de geldi. Hükümet gelir gelmez sıkı önlemler aldı ve bilgilendirmeler yapılmaya da devam ediliyor. Bu bilgilendirmelerden biri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi, en çok merak edilen sorular yanıtlandı. 'Yediklerimizden corona virüs bulaşır mı?', 'Evcil hayvanlar koronavirüse yakalanır mı?' gibi merak edilen soruların yanıtlar haberimizde...
Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler nelerdir?
Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde ham madde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.
Gıda çalışanları ne yapabilir?
Gıda çalışanları özellikle ellerini, çalışmaya başlamadan önce, pişmiş veya tüketime hazır gıdaları muamele etmeden önce, çiğ gıdaları muamele etmeden veya hazırlamadan önce, atıkları muamele ettikten sonra, temizlik faaliyetlerinden sonra, tuvalet kullanımından sonra, burnunu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, yemek yedikten, içtikten veya sigara içtikten sonra, parayla temastan sonra yıkamalı. Koruyucu eldivenler, bone, maske, galoş gibi giysiler sık sık değiştirilmeli. Solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanlar üretim faaliyetlerinden hızlıca kontrollü şekilde uzaklaştırılmalı.