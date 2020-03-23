Yediklerimizden corona virüs bulaşır mı? Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık yanıtladı

Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler nelerdir?

Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde ham madde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.