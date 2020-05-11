Haberler Galeri Sağlık Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Eğer fazla tüketirseniz...

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Eğer fazla tüketirseniz...

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

11.05.2020 09:39 - Son Güncelleme: 11.05.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





