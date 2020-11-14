Haberler Galeri Sağlık Bilim insanları masum sandığımız ama beyni yiyip bitiren besinleri sıraladı! Herkes büyük risk altında...

Bilim insanları masum sandığımız ama beyni yiyip bitiren besinleri sıraladı! Herkes büyük risk altında...

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar dört gün içinde beyne direkt zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

14.11.2020 09:30 - Son Güncelleme: 14.11.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





