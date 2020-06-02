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Bilim insanları da onayladı! Ağızlarında kalem tutanlar mutluluk saçıyor... İşte psikolojiyi düzelten ipuçları

Şehir hayatının, iş hayatının ve pek çok faktörün insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Olumsuzluklar, yoğunluk yüzlerin asılmasında önemli bir faktör olabiliyor. Peki psikolojiniz üzerine kullanacağınız bazı ufak hilelerin moralinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Tabi sadece mutluluk da değil. Çalışma veriminizden, az yemek için gösterdiğiniz çabaya kadar her şey psikoloji ile alakalı ve bu ipuçları size çok yarayacak.

02.06.2020 11:35 - Son Güncelleme: 02.06.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





