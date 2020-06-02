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Bilim insanları da onayladı! Ağızlarında kalem tutanlar mutluluk saçıyor... İşte psikolojiyi düzelten ipuçları
Bilim insanları da onayladı! Ağızlarında kalem tutanlar mutluluk saçıyor... İşte psikolojiyi düzelten ipuçları
Şehir hayatının, iş hayatının ve pek çok faktörün insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Olumsuzluklar, yoğunluk yüzlerin asılmasında önemli bir faktör olabiliyor. Peki psikolojiniz üzerine kullanacağınız bazı ufak hilelerin moralinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Tabi sadece mutluluk da değil. Çalışma veriminizden, az yemek için gösterdiğiniz çabaya kadar her şey psikoloji ile alakalı ve bu ipuçları size çok yarayacak.
02.06.2020 11:35
- Son Güncelleme: 02.06.2020 12:00
AZ YEMEK İÇİN AZ TERCİH ETTİĞİNİZ ELİNİZİ KULLANIN
Atıştırmayı seviyor ve bazen kendinizi durduramıyorsanız bunu kontrol etmenin harika bir yolu var: Bir şeyler yerken daha az kullandığınız elinizi tercih edin! Araştırmacılar bu yöntem ile daha az yiyeceğinizi söylüyor.
KALICI ÖĞRENME İÇİN OKUDUKTAN HEMEN SONRA UYUYUN
Bu gerçekten işe yarıyor! Yeni bir şey öğrendikten hemen sonra uykuya dalarsanız öğrendiğiniz bilgiyi pekiştirir ve hatta bir daha unutmamak üzere hafızanıza kazıyabilirsiniz.
KONSANTRE OLMAK İÇİN SAKIZ ÇİĞNEYİN
Araştırmacılara göre sakız çiğnemek, okuma gibi sürekli konsantrasyon gerektiren eylemlere daha uzun süre odaklanmanıza yardımcı oluyor.
GÜZEL BİR NOT ALMAK İÇİN SINAVDAN ÖNCE DUYGULARINIZI YAZIN
Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu hilenin işe yarayacağına inanıyor. Sınavınızdan önce duygularınız ve endişeleriniz hakkında bir şeyler yazmak, iyi bir not almanızı sağlayabilir.
İYİ DUYMAK İÇİN SAĞ KULAĞINIZLA DİNLEYİN
Çevrenizdeki gürültüler duyduklarınızı tam olarak anlamanızı önemli ölçüde etkileyebilir. Yapılan bir çalışma, bu tür durumlarda hem çocukların hem de yetişkinlerin sağ kulaklarıyla daha iyi duyabileceğini gösterdi.