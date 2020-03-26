Bilim insanları açıkladı! Filleri bile sakinleştiren bitki... Faydaları say say bitmiyor

Greçka (Karabuğday)

Kansere karşı korur ve yüksek miktarda protein içerir. Et yerine geçer, lif oranı yüksek olduğu için tok tutar ve sindirimi kolaylaştırır. Kolesterolü dengeler, potasyum oranı fazla olduğu için tansiyonu kontrol altına alır. Kan şekerini dengeleyerek açlık hissini yok eder. Antioksidan özelliği sayesinde bağırsakları temizler ve kolon kanserine karşı korur. Saçların ve tırnakların sağlıklı ve güçlü uzamasını sağlar, ciltteki kırışıklıkları engeller, yaşlanmayı önler. Karaciğer dostudur. Aşırı terlemeyi engeller ve vücuttaki iltihapları kurutur. Diyabet riskini ciddi bir oranda düşürür, burun kanamasını iyileştirir.