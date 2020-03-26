Haberler Galeri Sağlık Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte gün gün korona virüsü belirtileri...

Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte gün gün korona virüsü belirtileri...

Halk arasında corona virüs olarak bilinen, tıptaki adı Kovid-19 olan korona virüse karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde corona virüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Peki Alo 184'e başvurmak için hangi belirtileri taşımak gerekiyor? Corona virüs belirtileri neler? Hacettepe Üniversitesi corona virüs ile ilgili hazırladığı takvimi paylaştı. İşte corona virüsün gün gün belirtileri.

26.03.2020 10:27 - Son Güncelleme: 26.03.2020 10:27
Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte Gün gün korona virüsü belirtileri...

Corona virüsü belirtileri için çalışmalar son sürat devam ediyor. Corona virüsü üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yeni semptomlar ortaya çıktı. Son gelen bilgilere göre koku ve tat duyusu kaybının corona virüs belirtileri arasında olabileceği açıklandı. Peki corona virüs belirtileri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte Gün gün korona virüsü belirtileri...

İŞTE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN HAZIRLADIĞI GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ TAKVİMİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte Gün gün korona virüsü belirtileri...

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte Gün gün korona virüsü belirtileri...

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte Gün gün korona virüsü belirtileri...

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim insanları açıkladı! Filleri bile sakinleştiren bitki... Faydaları say say bitmiyor
Bilim insanları açıkladı! Filleri bile sakinleştiren bitki... Faydaları say say bitmiyor