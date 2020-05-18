Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor
İtiraf etmeliyiz ki, yiyecekleri tüketirken ne olduğuna bakmadan yiyip geçiyoruz. Ancak onların herkesi ağızları açık bırakan gerçekleri var. Nasıl mı? Kimisi sizi bir otomobil yemişsiniz gibi yapıyor, kimisi elmasa dönüşüyor, kimisinin ise yediğiniz şeyler uzaktan yakından alakası yok. Besinler hakkında birazdan duyacaklarınız sizi hem çok şaşırtacak hem de bir kez daha dönüp bakmanızı sağlayacak.
18.05.2020 11:24
- Son Güncelleme: 18.05.2020 11:24
Yediğiniz her muz aslında birer klondur. Dünya genelinde 1000 farklı muz türü olsa da, bugün muz diye bildiğimiz o sarı meyve Cavendish türünün genetik klonları durumunda. Çünkü diğer muz türlerine göre daha dayanıklı olan bu türün çekirdeği yok ve bu nedenle üremesi için klonlanması gerekir. Yakın zamanda bilim insanları genetik çeşitlilikten yoksun olan muzların neslinin tükenebileceğine dair endişeli açıklamalar yaptı.
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