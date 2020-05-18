RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

İtiraf etmeliyiz ki, yiyecekleri tüketirken ne olduğuna bakmadan yiyip geçiyoruz. Ancak onların herkesi ağızları açık bırakan gerçekleri var. Nasıl mı? Kimisi sizi bir otomobil yemişsiniz gibi yapıyor, kimisi elmasa dönüşüyor, kimisinin ise yediğiniz şeyler uzaktan yakından alakası yok. Besinler hakkında birazdan duyacaklarınız sizi hem çok şaşırtacak hem de bir kez daha dönüp bakmanızı sağlayacak.

18.05.2020 11:24 - Son Güncelleme: 18.05.2020 11:24
Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

Çoğu zaman yiyip geçiyoruz ama bazı yiyecekler çok ilginç sırlar taşıyorlar. Bu sırların bazıları duyana gerçekten "Yok artık!" dedirtecek kadar tuhaf.

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Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

Örneğin acı biberin aslında ağzınızı yakmadığını söylesek ne düşünürsünüz? Ya da her evde bulunan bir sebzenin Wi-Fi sinyallerini emip yansıtabildiğini söylesek? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? İşte sizi çok şaşırtacak bazı tuhaf gerçekler...

Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

Rendelenmiş halde satılan peynirlerin ve kahvaltılık gevreklerin çoğunda birbirlerine yapışıp topak olmalarını önlemek için çok ince odun talaşı kullanılır.

Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

Yediğiniz her muz aslında birer klondur. Dünya genelinde 1000 farklı muz türü olsa da, bugün muz diye bildiğimiz o sarı meyve Cavendish türünün genetik klonları durumunda. Çünkü diğer muz türlerine göre daha dayanıklı olan bu türün çekirdeği yok ve bu nedenle üremesi için klonlanması gerekir. Yakın zamanda bilim insanları genetik çeşitlilikten yoksun olan muzların neslinin tükenebileceğine dair endişeli açıklamalar yaptı.

Bilim insanları açıkladı, dünyayı şoke etti! Basit bir fıstık ezmesi elmasa dönüşüyor

Sarı, kırmızı ve yeşil dolmalık biberler aslında aynı sebzenin farklı renkleri değildir. Her ne kadar bazı yeşil biberler olgunlaştıklarında kırmızıya dönseler de aslında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil biberlerin her biri farklı tohumları olan farklı bitkilerdir.

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