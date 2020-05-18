RAMAZAN İMSAKİYE
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Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan, metabolizmayı hızlandıran yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Alınan kilolardan kurtulma evresinde devreyi metabolizmayı hızlandıran besinler giriyor. Diyetinizi, besinlerle takviye etme ihtiyacı için bu besinler ideal. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? İşte metabolizmayı hızlandıan ve zayıflayan besinler.

18.05.2020 12:20 - Son Güncelleme: 18.05.2020 12:20
Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir?

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Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Zayıflamak isteyenlere müjde! Metabolizmayı hızlandıran bu besinler vücutta bir damla yağ bırakmıyor

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

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