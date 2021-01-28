Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

Her organımızın vücut mekanizması içerisinde farklı bir rolü var. En küçüğünden en büyüğüne tüm organlar vücudun tüm sisteminin organizasyonuna katlıyor. Önemli unsurlardan biri de tiroid bezleri. Küçük olmasına rağmen vücudumuzda kritik bir önemi var, pek çok işlevi kontrol ediyor. Tiroid bezi doğru çalışmadığı zamanlarda vücudun hormon dengesini bozabilir. Bu dengenin bozulması sağlığımızı olumsuz etkiler. Bazı etkenlerin ya da besinlerin hormonları etkilediği ortaya kondu. Peki hormonları etkileyen besinler nelerdir? Bu haber rehber niteliğinde.

28.01.2021 11:22 - Son Güncelleme: 28.01.2021 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





