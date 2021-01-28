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Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

Her organımızın vücut mekanizması içerisinde farklı bir rolü var. En küçüğünden en büyüğüne tüm organlar vücudun tüm sisteminin organizasyonuna katlıyor. Önemli unsurlardan biri de tiroid bezleri. Küçük olmasına rağmen vücudumuzda kritik bir önemi var, pek çok işlevi kontrol ediyor. Tiroid bezi doğru çalışmadığı zamanlarda vücudun hormon dengesini bozabilir. Bu dengenin bozulması sağlığımızı olumsuz etkiler. Bazı etkenlerin ya da besinlerin hormonları etkilediği ortaya kondu. Peki hormonları etkileyen besinler nelerdir? Bu haber rehber niteliğinde.

28.01.2021 11:22 - Son Güncelleme: 28.01.2021 11:38
Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan besinler nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenler...

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Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

STRES

Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

SİGARA İÇMEK

Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir. Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.

Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

ÇOK FAZLA SOYA BAZLI ÜRÜN TÜKETMEK

Soya yararlı olabilir. Fakat anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez.

Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor

Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.