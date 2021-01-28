Siz siz olun ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama hormonların tüm ayarlarını yerle bir ediyor
Her organımızın vücut mekanizması içerisinde farklı bir rolü var. En küçüğünden en büyüğüne tüm organlar vücudun tüm sisteminin organizasyonuna katlıyor. Önemli unsurlardan biri de tiroid bezleri. Küçük olmasına rağmen vücudumuzda kritik bir önemi var, pek çok işlevi kontrol ediyor. Tiroid bezi doğru çalışmadığı zamanlarda vücudun hormon dengesini bozabilir. Bu dengenin bozulması sağlığımızı olumsuz etkiler. Bazı etkenlerin ya da besinlerin hormonları etkilediği ortaya kondu. Peki hormonları etkileyen besinler nelerdir? Bu haber rehber niteliğinde.
28.01.2021 11:22
- Son Güncelleme: 28.01.2021 11:38
Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan besinler nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenler...
STRES
Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.
SİGARA İÇMEK
Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir. Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.
ÇOK FAZLA SOYA BAZLI ÜRÜN TÜKETMEK
Soya yararlı olabilir. Fakat anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez.
Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.