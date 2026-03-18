Neden sabahları özellikle zerdeçal ve elma sirkesi tüketiyor?

Zerdeçal, vücuttaki kronik iltihabı (enflamasyon) baskılayan en güçlü doğal bileşenlerden biridir. Elma sirkesi ise kan şekerini dengeleyerek insülin dalgalanmalarını önler. Bu kombinasyon, cildin matlaşmasına neden olan hücresel stresi azaltır ve sabahları oluşan yüz ödemini hızla atar.

Aralıklı oruç (intermittent fasting) cildi nasıl gençleştirir?

Vücut yaklaşık 14-16 saat aç kaldığında "otofaji" denilen bir sürece girer. Bu süreçte vücut, yaşlanmış ve hasar görmüş hücre parçalarını temizleyerek yeni ve sağlıklı hücre üretimini tetikler. Bu, dışarıdan sürülen hiçbir kremin yapamayacağı derinlikte bir hücresel yenilenmedir.