❓MERAK EDİLENLER
Daniela Birch'in sabah içeceği tarifi nedir?
Birch; sıcak suyun içine bir miktar zerdeçal, taze limon suyu, bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve bir tutam acı biber ekleyerek hazırladığı karışımı, metabolizmasını uyandırmak için aç karnına tüketiyor.
Estetik yaptırmadan 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Evet; beslenme düzeninde şeker ve işlenmiş gıdaları kısıtlamak, aralıklı oruç ile hücre yenilenmesini tetiklemek ve kronik stresi yönetmek biyolojik yaşın kronolojik yaştan daha geride kalmasını sağlayabilir.
Aralıklı oruçta su veya çay içilebilir mi?
Evet, oruç süresince kalorisiz olduğu sürece su, bitki çayı veya şekersiz kahve tüketilebilir. Birch bu süreci "vücuda dinlenme şansı vermek" olarak tanımlıyor.