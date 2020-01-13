Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hastalık yaklaşık 80 yıldan bu yana bilinmesine rağmen nedeninin bilinmiyor. Akciğerlerde oluşan minik taşlar büyük ölçüde kalsiyum ve fosfordan oluşur, fakat hastalarda ne kalsiyum ne de fosfat metabolizmasında bir bozukluk yoktur. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Erken dönemdeki hastaların önemli bir yakınması yoktur. Birçok hastaya herhangi bir nedenle çekilen akciğer röntgeninde saptanan belirtilerle teşhis konur.