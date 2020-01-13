Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?
Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor... Onlardan biri de' Alveoler Mikrolitiazis' Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor. Çok nadir gözüken bir hastalık olan "Alveoler mikrolitiazis" olgularının literatürde bildirilenlerin yaklaşık yarısı ülkemizde saptanmıştır. Peki alveoler mikroalitazis nedir? Neden Türklerde görülür?
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Hastalık yaklaşık 80 yıldan bu yana bilinmesine rağmen nedeninin bilinmiyor. Akciğerlerde oluşan minik taşlar büyük ölçüde kalsiyum ve fosfordan oluşur, fakat hastalarda ne kalsiyum ne de fosfat metabolizmasında bir bozukluk yoktur. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Erken dönemdeki hastaların önemli bir yakınması yoktur. Birçok hastaya herhangi bir nedenle çekilen akciğer röntgeninde saptanan belirtilerle teşhis konur.
Bazı hastalarda öksürükle beraber balgam ya da küçük kanamalar da görülebilir. Göğüs ağrısı olabilir. Hastalık iyice yaygınlaştığında, bacaklarda şişme, karaciğerde büyüme, karında sıvı toplanması, boyun damarlarında genişleme, tırnak ve dudaklarda morarma gibi sağ kalp yetersizliği bulguları ortaya çıkar. Nefes darlığı oturur durumda bile vardır.