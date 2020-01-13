GaleriSağlık

Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor... Onlardan biri de' Alveoler Mikrolitiazis' Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor. Çok nadir gözüken bir hastalık olan "Alveoler mikrolitiazis" olgularının literatürde bildirilenlerin yaklaşık yarısı ülkemizde saptanmıştır. Peki alveoler mikroalitazis nedir? Neden Türklerde görülür?

13.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:37
Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

Dünyada en çok Türklerde görülen tek hastalığın, "alveoler mikroalitazis"

Türklerde sık görülmesinin nedeni bilinmiyor. Hastalığın, akciğer dokusunda hava kesecikleri (alveoller) içinde sayısız, minik küçük taşların oluşumu ile meydana geliyor.

Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

Hastalık sırasıyla en fazla Türklerde görülde, İtalyanlar'da ve
Amerikalılar'da görülüyor. Hastalığa her yaştan insanda rastlanabiliyor.

Hastalığın ailesel özelliği var, özellikle kardeşlerde sık görülüyor.

Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hastalık yaklaşık 80 yıldan bu yana bilinmesine rağmen nedeninin bilinmiyor. Akciğerlerde oluşan minik taşlar büyük ölçüde kalsiyum ve fosfordan oluşur, fakat hastalarda ne kalsiyum ne de fosfat metabolizmasında bir bozukluk yoktur. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Erken dönemdeki hastaların önemli bir yakınması yoktur. Birçok hastaya herhangi bir nedenle çekilen akciğer röntgeninde saptanan belirtilerle teşhis konur.

Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

En çok rastlanan belirtiler öksürük ve ilerleyici nefes darlığıdır, ancak bunlar hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkarlar.

Bu hastalık en çok Türklerde görülüyor, tedavisi bile yok! Alveoler mikrolitiazis nedir?

Bazı hastalarda öksürükle beraber balgam ya da küçük kanamalar da görülebilir. Göğüs ağrısı olabilir. Hastalık iyice yaygınlaştığında, bacaklarda şişme, karaciğerde büyüme, karında sıvı toplanması, boyun damarlarında genişleme, tırnak ve dudaklarda morarma gibi sağ kalp yetersizliği bulguları ortaya çıkar. Nefes darlığı oturur durumda bile vardır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Astımı olanlar dikkat! Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken 10 kış kuralı
Astımı olanlar dikkat! Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken 10 kış kuralı