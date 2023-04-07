Bağırsakları tertemiz yapacak.... 1 ayda 10 kg verdiren kahve tarifi! Böyle tüketen anında ödemi, yağı, şişkinliği atıyor!

Zayıflatan, yağ yaktıran ve iştahı anında kesen muhteşem bu kahve tarifi aynı zamanda tatlı isteğinizi de azaltıyor. Yaza kısa bir süre kala ayda 10 kilo götüren bu mucize sağlığınıza sağlık katacak. İşte cayır cayır yağ yakan kahve tarifi...