Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (COVID-19) 91 bini aşkın kişiye bulaşırken, 3 bin 102 kişinin ölümüne neden oldu. Henüz kesin bir tadevi yönetemi ya da aşısı bulunmayan hastalığa ilişkin bilim dünyası çalışmalarına devam ediyor.