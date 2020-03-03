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Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

Koronovirüs tüm dünyayı tehdit etmeye hatta bu tehdidi büyütmeye devam ediyor... Şu ana kadar 90 bini aşkın kişiye bulaşan, 3 bin kişinin üzerine insanın canını alan koronavirüs için henüz tıbbi bir çare bulunamadı. Araştırmalarsa hızla devam ediyor. Bu araştırmalar kapsamında, coronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de bir gelişme yaşandı. Buna göre C vitaminin corona virüsüne karşı etkili olup olmayacağının araştırılacak.

03.03.2020 14:51 - Son Güncelleme: 03.03.2020 15:03
Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (COVID-19) 91 bini aşkın kişiye bulaşırken, 3 bin 102 kişinin ölümüne neden oldu. Henüz kesin bir tadevi yönetemi ya da aşısı bulunmayan hastalığa ilişkin bilim dünyası çalışmalarına devam ediyor.

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Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

Çin'de yapılan bir araştırmada C vitaminin corona virüsüne karşı etkili olup olmayacağının araştırıldığı belirtildi.

Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflayan ve pek çok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan C vitamininin corona virüsüne karşı koruyucu rol oynabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE DOĞRUDAN ETKİLİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre soğuk algınlığı, grip, yorgunluk, hafıza kaybı ve sepsis gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıları önleyici ve tedavi edici özelliği bulunan C vitaminin corona virüse karşı kullanımı Çinli doktorlar tarafından araştırılıyor.

Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?

WUHAN'DAKİ HASTALARDA DENENİYOR

Wuhan Üniversitesi Zhonghan Hastanesi'nden araştırmacılar, yüksek dozlarda alınan C vitaminin yeni tip corona virüsle savaşmakta etkin olabileceğini düşünüyor.

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