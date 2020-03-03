Bilim insanları açıkladı! C vitamini kanserin ve koronavirüsün tek çaresi mi?
Koronovirüs tüm dünyayı tehdit etmeye hatta bu tehdidi büyütmeye devam ediyor... Şu ana kadar 90 bini aşkın kişiye bulaşan, 3 bin kişinin üzerine insanın canını alan koronavirüs için henüz tıbbi bir çare bulunamadı. Araştırmalarsa hızla devam ediyor. Bu araştırmalar kapsamında, coronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de bir gelişme yaşandı. Buna göre C vitaminin corona virüsüne karşı etkili olup olmayacağının araştırılacak.
03.03.2020 14:51
- Son Güncelleme: 03.03.2020 15:03
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE DOĞRUDAN ETKİLİ
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre soğuk algınlığı, grip, yorgunluk, hafıza kaybı ve sepsis gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıları önleyici ve tedavi edici özelliği bulunan C vitaminin corona virüse karşı kullanımı Çinli doktorlar tarafından araştırılıyor.
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